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  5. Beşiktaş'a Sergen Yalçın'ın ardından ikinci şok

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'ın ardından ikinci şok

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'ın ardından ikinci şok

Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'a bir şok da Salih Uçan cephesinden geldi.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan'la her konuda anlaştı. Başkan Çebi ile Salih'in Bodrum'da yaptığı görüşmenin üzerinden neredeyse 15 gün geçmesine rağmen henüz imzalar atılmadı.

Salih Uçan'ın başkan Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaş'ta oynamak için Sergen Yalçın şartını koştuğu öne sürüldü.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a göreve devam etmeme kararının ardından Salih Uçan transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.

 

Etiketler Beşiktaş salih uçan sergen yalçın beşiktaş
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