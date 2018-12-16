Beşiktaş'ı Pektemek ipten aldı! Müthiş maç

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan dev maç 2-2 sona erdi.

Trabzonspor'a 2 farkı getiren goller, 45. dakikada Rodallega ile 47. dakikada Nwakaeme'den geldi. Beşiktaş'ın sayılarını ise 58. dakikada kendi kalesine Onazi ile 90+6. dakikada Mustafa Pektemek attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı ve puanını 26 yaptı. Beşiktaş da 26 puana yükseldi.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

6. dakikada Yusuf’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin’in kafa vuruşunda Karius topu kornere çeldi.

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın ceza sahası içine yaptığı ortada Güven’in şutu direğin yanından auta çıktı.

22. dakikada Yusuf Yazıcı’nın kullandığı serbest vuruşta Karius boşa çıkarken Rodallega’dan seken top Nwakaeme’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun boş kaleye gönderdiği top üst direkten geri döndü.

31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adriano’nun şutunu kaleci Uğurcan çeldi..

45+1. dakikada Quaresma'dan seken top Yusuf'un önünde kaldı. Yusuf'un ceza sahası içine yaptığı ortada Medel'i geçen top Rodallega'da kaldı. Bu futbolcu Karius'u çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi. 0-1

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onazi’nin ceza sahası dışına verdiği pasta Nwakaeme’nin plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

52. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf’un vuruşunu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi.

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner’in ceza sahası içine indirdiği topta Ljajic’in şutu direğin üstünden auta çıktı.

57. dakikada sol kanattan Caner’in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Dorukhan’ın şutunda Onazi’nin müdahalesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

65. dakikada Ljajic’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Vida’nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan’ın ceza sahası içine verdiği pasta Dorukhan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak Halil Umut Meler VAR’a gitti ve gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

86. dakikada sol kanatta topla buluşan Amiri’nin şutunu kaleci Karius kornere çeldi.

87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ljajic’in ceza sahası içine açtığı ortada Caner’in kafa vuruşu kaleci Uğurcan kurtardı.

90+3. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında ceza sahası içinde Caner’in kafa vuruşu direğe çarpıp auta çıktı.

90+6. dakikada Ljajic'in kullandığı kornerde Gökhan'ın kafası Uğurcan'dan sekti. Son olarak arka direkte Mustafa kafayla topu filelere gönderdi. 2-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Beşiktaş: Karius xx, Dorukhan xxxx, Necip x (Gökhan Gönül dk. 46 xx), Vida xxx, Adriano xx, Medel xx, Atiba xx, Quaresma x (Caner dk. 46 x), Ljajic xxx, Lens xx, Güven x (Mustafa Pektemek dk. 82 xxx)

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Hüseyin xx, Toure xx, Novak xx, Onazi x, Sosa xx (Batuhan dk. 65 x), Abdülkadir xxx, Yusuf x (Amiri dk. 85 ?), Nwakaeme xx (Ekuban dk. 74 x), Rodallega xx

Goller: Rodallega (dk. 45+1), Nwakaeme (dk. 47) (Trabzonspor), Onazi (dk. 57 k.k.), Mustafa (dk. 90+6) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dorukhan, Ljajic, Caner (Beşiktaş), Pereira (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'ini korudu.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, ligin 15. haftasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre değişikliğe gitmedi.

Trabzonspor mücadeleye Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile çıktı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde ise Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Amiri, Olcay Şahan, Batuhan Artarslan, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Ibanez ve Zeki Yavru yer aldı.

Trabzonspor'u Beşiktaş karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı.

Bordo-mavili taraftarlar, Vodafone Park'ta misafir tribün için ayrılan bölümün tamamını doldurarak takımlarına destek verdi.

Maç öncesi Jose Ernesto Sosa'yı tribüne çağıran Trabzonspor taraftarı, Arjantinli oyuncuya üçlü çektirdi. Beşiktaş taraftarı ise siyah-beyazlı takımın eski futbolcusuna tepki gösterdi.

Öte yandan bordo-mavili kafileyi, Vodafone Park'a hareket etmeden önce kaldıkları otelden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri yolcu etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö mücadelesine göre kadrosunda üç değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, beklentileri bir türlü karşılayamayan Oğuzhan Özyakup'u yedek soyundururken, bu ismin yerine Atiba Hutchinson orta sahada şans buldu.

Sakatlığı geçen Jeremain Lens ise Mustafa Pektemek'in yedek soyunduğu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı maçta Güneş, bir değişiklik de forvet hattında yaptı ve Malmö karşılaşmasında görev alamayan Güven Yalçın, Vagner Love'un yerine gol aradı.

Siyah-beyazlılarda kalede Loris Karius görev alırken, savunmada Adriano Correia, Gary Medel, Domagoj Vida ve Necip Uysal oynadı. Hutchinson'un yanında Dorukhan Toköz, rakip atakları engellemeye çalışırken, orta sahanın solunda Jeremain Lens ve sağında da Ricardo Quaresma görev aldı. Adem Ljajic de hücumda takımına destek vermeye çalıştı.

Siyah-beyazlı takımın 15. haftada Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada şans bulamayan fakat Trabzonspor karşılaşmasında sahada yer alan Atiba Hutchinson, rekor maçına çıktı.

Kanadalı futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasıyla Süper Lig kariyerinde 157. maça çıktı ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elde etti.

Siyah-beyazlı ekipte geçmiş sezonlarda oynayan Tomas Sivok, 156 maçla bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal ise siyah-beyazlı formayla ligde ikinci "dalya" sevincini Trabzonspor maçıyla yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve 2009-2010 sezonundan itibaren 199 Süper Lig maçına çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor karşısında 200. kez ligde görev aldı.

Son üç maçta stoperde görev alan Necip, bu sefer sağ bekte forma giydi.

Beşiktaş'ın ligde Galatasaray ile yaptığı maçta sakatlanan Caner Erkin, iki maç sonra formasına kavuştu.

Sakatlığından dolayı Aytemiz Alanyaspor ve Malmö maçlarında kadroda yer alamayan Caner, Trabzonspor mücadelesine yedek başladı.

Siyah-beyazlı takımda, Malmö maçında kadroda bulunmayan Gökhan Gönül, ligin 16. haftasındaki karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Fatih Aksoy, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Cyle Larin yedek kulübesinde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının ligdeki önemli maçında tribünleri tamamen doldurdu.

Bu sezon zaman zaman kötü performanstan dolayı oyunculara tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan takıma destek verdi.

Taraftarlar, oyuncuları tribüne çağırarak alkışlarken, seremoniden sonra da aynı desteği gösterdi.

Bu arada 21 Yaş Altı Ligi'nde Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın Galatasaray ile yaptığı derbi maçın ardından çıkan kavgada uğradığı saldırıcı sonucu vefat eden siyah-beyazlı taraftar Mehmet Tutulkan'ın babası Metin Tutulkan, eşi Arife Tutulkan ve kızı Azra da kulübün misafiri olarak Trabzonspor karşılaşmasını izledi.

Siyah-beyazlı takımın sözleşmesinin feshi için görüşmeler yaptığı Pepe'nin yanı sıra bir süredir forma giymeyen Ryan Babel de karşılaşmayı tribünden takip etti.

