Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Spor Kulübü'nün Genel Sekreteri Kaan Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, Beşiktaş Kulübü'nün (BJK) Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamada kulübün mali konularında bilgilendirme yaptı. İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam eden toplantıda konuşan Şakul, divan üyelerine siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.

Kongrede kavga çıktı

Kongrede Toplantıda siyah beyazlı takımın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin salona gelmesinin ardından salonda tansiyon yükseldi. Genel kurul üyeleri arasında kavga çıktı. Görüntülerde üyeler arasındaki itiş kakış, yumruklu kavgaya dönüştü. Araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan kavganın ardından kongreye devam edildi.