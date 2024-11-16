Beşiktaş'ın efsanesi Tayfur Havutçu'dan kötü haber

Kanser hastalığı ile mücadelesi devam eden Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane ismi Tayfur Havutçu'nun yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.

Tayfur Havutçu’nun eşi Neslihan Havutçu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak son durumu bildirdi:

“Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah’ın izniyle normal kata çıkarılacaktır. Bu süreçte bize yoğun ilgi gösteren Amerikan Hastanesi‘nin tüm çalışanlarına teşekkürü borç biliriz” diye konuştu.

Kocaelispor Koordinatör Müdürü Mehmet Açık:

"Kocaelispor formasıyla Türkiye Kupası kazanan, şehrimizi ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden efsane futbolcumuz Tayfur Havutçu'nun yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğrendik. En kısa sürede sağlığına kavuşması için duacıyız." ifadelerini kullandı.