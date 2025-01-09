Beşiktaş'ın eski golcüsünden olay olacak Beşiktaş itirafı

Süper Lig'te belki de tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cyle Larin, siyah-beyazlı ekip hakkında yaptığı itirafla olay oldu.

Kariyerini İspanya La Liga ekibi Mallorca'da sürdüren Cyle Larin, Beşiktaş'ta forma giydiği dönem, İspanyol ekibine alışma süreci ve Real Madrid'le oynayacakları yarı final maçıyla ilgili konuştu.

Guardian'a verdiği röportajda Cyle Larin, Mallorca'ya alışma sürecinin zor olduğunu ancak şu anda kendisi için her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Cyle Larin, Beşiktaş'ta forma giydiği döneme ve baskı altında oynamakla ilgili, "Bazı oyuncular baskı altındayken kaybolurlar ama ben bundan hoşlanıyorum. Beşiktaş'ta oynadım, dünyada karşılaşabileceğiniz en büyük baskı bu. Bazıları bundan beslenir, bazıları biraz zamana ihtiyaç duyar. Ben baskı altında iyiyim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getiren Larin, "Her yıl Premier Lig'de oynamanın hayalini kuruyorum. Dünyanın en iyi ligi" açıklamasında bulundu.

Bu sezon Mallorca'da 17 maça çıkan Cyle Larin 5 gol ve 2 asist kaydetti. Larin, Beşiktaş formasını 2018-2022 yılları arasında giymişti.