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Beşiktaş’ın filmi geliyor

Beşiktaş’ın filmi geliyor

Beşiktaşlı ünlüler aynı filmde buluşacak. Sowa Yapım’ın imza atacağı “Aşkın Saati 19:03” filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Yönetmen koltuğunda Hasan Gümet’in oturacağı filmin çekimleri mayıs ayında başlayacak.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Beşiktaş’a gönül vermis ünlü isimleri bir araya getirecek filmin ilk netleşen oyuncusu Çiğdem Batur oldu.

Cast çalışmaları devam eden filmin senaryosu ünlü oyuncu Özgür Özgülgün imzası taşıyor.

 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş film beşiktaş'ın filmi
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