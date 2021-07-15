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Beşiktaş'ın hazırlık maçları YouTube'da iddiası

Beşiktaş'ın hazırlık maçları YouTube'da iddiası

Yeni sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın hazırlık maçlarını kulübün resmi YouTube kanalından yayınlamaya hazırlandığı iddia edildi.

Şampiyon Beşiktaş'ın  hazırlık maçlarının yayın hakları D-Smart'ta. Ancak D-Smart, siyah-  beyazlıların hazırlık maçlarını yayınlamayacağını ve kulübün bu maçları kendisinin yayınlayabileceğini bildirdi.  

Beşiktaş yönetimiyse yayın haklarına sahip D-Smart'ın feragatname vermesini bekliyor. Bu feragatname imzalanırsa yönetim maçları kendi Youtube kanalından vermeyi planlıyor. Böylece kulübün son bir yıldır başlattığı ditijital yayın hamlesi de beslenecek. Maçlarla birlikte kanalın takipçi sayısının da katlanarak artması hedefleniyor.

Beşiktaş, İspanya'da yapacağı kamp çerçevesinde üç hazırlık maçı planladı. Ancak pandemi nedeniyle İspanya'nın aldığı kararlar üzerine siyah - beyazlıların bu kampı iptal edildi. Yeni sezonda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde de temsil edecek olan Beşiktaş'ın yeni hazırlık maçlarını hangi kulüplerle oynayacağı henüz belirlenmiş değil.

ÜÇ BÜYÜKLERİN YOUTUBE ABONE SAYISI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, maddi olarak zarar ettiği için Beşiktaş TV'yi kapatarak, yola Youtube yayınlarıyla devam edilmesini kararlaştırmıştı. Siyah - beyazlıların resmi Youtube kanalının 899 bin abonesi bulunuyor.  Siyah - beyazlıların ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin 2 milyon 10 bin, Galatasaray'ın ise 1 milyon 840 bin üyesi bulunuyor.

Ajansspor

Etiketler Beşiktaş beşiktaş youtube canlı yayın
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