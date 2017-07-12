Beşiktaş'ın Lens hamlesi Fenerbahçe'yi harekete geçirdi

Gökhan Töre’nin sakatlığı sonrasında Kartal, Hollandalı oyuncuyu gündemine almış, hatta menacerini görüşme için İstanbul’a davet etmişti. Bu gelişme Sarı-Lacivertliler’i harekete geçirdi, Sunderland’in kapısı bir kez daha çalındı.



Fener’in beklenen girişimi yapmaması üzerine “Teklifleri alın” mesajını yollayan Hollandalı’ya ilk öneri son şampiyondan gelmiş, Gökhan Töre’nin sakatlanmasıyla beraber kanat arayışına giren Beşiktaş, Lens’in menacerlerini İstanbul’a davet etmişti.

Ezeli rakibinin atağı, Fenerbahçe’nin Lens aşkını alevlendirdi ve İngiliz ekibinin kapısını bu kez daha tatmin edici bir teklifle çalındı.

Beşiktaş pusuda

Daha önce 6 milyon Euro (24 milyon TL) talep eden Ada temsilcisinin 5 milyon Euro’ya (20 milyon TL) düştüğü, Fener’in de 3.5 milyon Euro’ya (14 milyon TL) çıktığı ve Sunderland’in yanıtını beklediği belirtildi. Beşiktaş ise Lens’in kararına göre hareket edecek.

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