  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Beşiktaş'ın Messisiydi... Muhammed Demirci'nin yeni takımı açıklandı

Beşiktaş'ın Messisiydi... Muhammed Demirci'nin yeni takımı açıklandı

Beşiktaş'ın Messisiydi... Muhammed Demirci'nin yeni takımı açıklandı

Beşiktaş 'ın altyapısından yetişten ve geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Muhammed Demirci'nin yeni takımı belli oldu.

Geride bıraktığımız sezon 24 Erzincanspor'da büyük çıkış yakalayan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Muhammed Demirci, Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı.

Muhammed Demirci, geçtiğimiz sezon Erzincan'da 35 resmi maçta 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ofansif orta saha olarak görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde hem sol hem de sağ kanatta da forma giyebiliyor.

 

Etiketler Çaykur Rizespor Muhammed Demirci 24 erzincanspor çaykur rizespor transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mahkemeden emsal karar! 10 yıllık otomobil yenisiyle değiştirilecek
FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen hesap vermeden ölecek
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'yi bir de makyajsız görün
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Gözünaydın Türkiyem! Bir o eksikti, o da Türkiye'ye geldi
Kim der ki 59 yaşında! Ünlü oyuncunun tatil pozları olay oldu
Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Mezar taşının başında olay pozlar!
Düğün sezonu açılırken, altın fiyatları ezber bozdu
İşte en ucuz 0 otomobiller; hepsi 500 bin TL'nin altında
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan yandaş medyaya tokat gibi yanıt