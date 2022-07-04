Beşiktaş'ın Messisiydi... Muhammed Demirci'nin yeni takımı açıklandı

Beşiktaş 'ın altyapısından yetişten ve geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Muhammed Demirci'nin yeni takımı belli oldu.

Geride bıraktığımız sezon 24 Erzincanspor'da büyük çıkış yakalayan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Muhammed Demirci, Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı. Muhammed Demirci, geçtiğimiz sezon Erzincan'da 35 resmi maçta 16 kez rakip fileleri havalandırdı. Ofansif orta saha olarak görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde hem sol hem de sağ kanatta da forma giyebiliyor.