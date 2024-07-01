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Beşiktaş'ın peşine düştüğü Hummels'dan kötü haber

Beşiktaş'ın peşine düştüğü Hummels'dan kötü haber
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Beşiktaş'ın peşinde olduğu ve Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mats Hummels için, Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen de devreye girdi.

Bayer Leverkusen, lider savunma oyuncusu Jonathan Tah'ın Bayern Münih'e muhtemel transferi nedeniyle stoper arayışlarına başladı.

Almanya merkezli Kicker'de yer alan habere göre; Bayer Leverkusen'in Tah'ın yerine düşündüğü isimlerden biri Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Mats Hummels...

Listesindeki diğer stoperlerin çok yüksek bonservisli olması, serbest kalma bedeli 22.5 milyon Euro olan Stuttgart'ın yıldızı parlayan stoperi Waldemar Anton'un ise Borussia Dortmund'u tercih etmesi nedeniyle Leverkusen yönetimi rotasını Hummels'e kırdığı ifade edildi.

Mats Hummels'in bonservis bedeli olmaması, liderliği, pas oyununa yatkınlığı, 1.91 boyuyla hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle tercih nedeni olduğu, ancak ilerleyen yaşı, hızını kaybetmesi nedeniyle düşündürdüğü belirtildi.

Leverkusen'in transfer piyasasında, şampiyon teknik direktör Xabi Alonso'nun kriterlerini karşılayan diğer stoperler için temasa geçeceği, olmazsa Hummels ile daha net görüşmeler yapacağı vurgulandı.

Kariyerinin tamamını Bayern Münih ve Borussia Dortmund'da geçiren 35 yaşındaki Hummels, çıktığı 701 resmi maçta 59 gol atıp 32 asist yaptı. 

 

Etiketler Beşiktaş Mats Hummels Beşiktaş transfer
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