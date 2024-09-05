Beşiktaş'ın rakibinden Beşiktaş'a sürpriz teklif

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympique Lyon'un Portekizli oyuncu Gedson Fernandes için transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes performansıyla dikkat çeken isimler arasında.

Transfer döneminde Zenit ile adı anılan futbolcuya, Fransa'dan da teklif geldiği belirtildi.

NTV Spor'un Fransız basınından aktardığına göre Lyon, Gedson Fernandes'e Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala talip oldu.

Ancak Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakibine kaptırmak istemediği için pazarlık masasına hiç oturmadığı belirtildi.

Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıktı.

Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Beşiktaş, Olympique Lyon ile 24 Ekim tarihinde deplasmanda karşılaşacak.