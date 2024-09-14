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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı!

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın akşam Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın akşam Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Kara Kartal'ın yeni transferi Joao Mario da kafilede yer aldı.

Sakatlığını atlatıp takımla antrenmanlara yeni başlayan Alex Oxlade-Chamberlain ise Can Keleş ile birlikte kadroda yer almadı.

Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı öncesi ilk 11’de tek değişiklik bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan ve İstanbul’a döndüğünde tek antrenman kaçıran Semih Kılıçsoy’un yerine sol kanatta yeni transfer Joao Mario’nun ilk 11’de sahada olması bekleniyor.

Öte yandan siyah beyazlıların savunma ve orta sahada bir değişiklik yapmayacağı öğrenildi. Forvette ise Immobile gol arayacak.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın akşam Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Etiketler Beşiktaş Trabzonspor Beşiktaş Trabzonspor maç kadrosu maç kamp kadrosu
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