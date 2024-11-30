Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu

Asgari ücret için yeni zam oranı iddiası

İşte konut kredisinde tüketiciden ''en düşük faizi'' isteyen 9 banka...

Reha Muhtar'dan eski eşi Deniz Uğur ile ilgili akılalmaz iddia

Prof. Dr. Naci Görür ''7 ve üzeri deprem olabilir'' demişti, deprem sonrası tekrar uyardı

Suç makinesi kamerada: 100 kamera tek tek izlendi ve yakalandı

Antalya açıklarında deprem: AFAD'a göre 4,8, Kandilli'ye göre ise 5,2