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Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu
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Hasan Arat’ın istifasının ardından Beşiktaş Kulübü başkanlığına yönetim kurulu ikinci başkanı Hüseyin Yücel getirildi.

Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat’ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini ve başkanlık görevine ikinci başkan Hüseyin Yücel’in getirildiğini duyurdu.

 Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

“Yönetim kurulu başkanımız Sayın Hasan Arat’ın istifası kabul edilmiştir. Yönetim kurulu başkanlığı görevinin, tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, yönetim kurulu ikinci başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Sayın Başkan Hasan Arat’ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç’ın tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince yönetim kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır.”

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu’nun, olağan seçimli genel kurul toplantısının düzenleneceği tarihe kadar görevine eksiksiz devam edeceği bildirildi.

 

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Hüseyin Yücel beşiktaş'ın yeni başkanı
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