Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün 51 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer olması bekleniyor.

1.5 yıllık anlaşma yapılan Solskjaer'in yarın İstanbul'a gelme ihtimali yüksek. 2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki Norveçli teknik adam, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.

Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı.

Sözleşme evrakları Solskjaer’e gönderildi ve imzalı geri dönüş bekleniyor.

Tecrübeli teknik adamın yarın İstanbul’da olması, cumartesi günü Samsunspor maçını da tribünden izlemesi bekleniyor.

DHA / İHA