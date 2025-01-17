  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Sergen Yalçın'dan eli boş dönen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Güncelleme:

Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün 51 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer olması bekleniyor.

1.5 yıllık anlaşma yapılan Solskjaer'in yarın İstanbul'a gelme ihtimali yüksek. 2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki Norveçli teknik adam, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.

Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı.

Sözleşme evrakları Solskjaer’e gönderildi ve imzalı geri dönüş bekleniyor.

Tecrübeli teknik adamın yarın İstanbul’da olması, cumartesi günü Samsunspor maçını da tribünden izlemesi bekleniyor.

DHA / İHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş yeni teknik direktör beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı İstanbul'da İETT otobüsü alev topuna döndü! İstanbul'da İETT otobüsü alev topuna döndü! Ebru teğmenin savunması ortaya çıktı: ''Bizler Atatürk’ün önce sıra sonra silah arkadaşı olduk'' Ebru teğmenin savunması ortaya çıktı: ''Bizler Atatürk’ün önce sıra sonra silah arkadaşı olduk'' Arda Turan Beşiktaş'ın genç yıldızını istiyor! Arda Turan Beşiktaş'ın genç yıldızını istiyor! Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu Wilfried Zaha'nın yeni takımı belli oldu ABD Dışişleri Bakanı açıkladı: ABD Hamas için Erdoğan'ın ''ağırlığını'' istemiş ABD Dışişleri Bakanı açıkladı: ABD Hamas için Erdoğan'ın ''ağırlığını'' istemiş ABD Dışişleri Bakanı'na Gazze protestosu kamerada ABD Dışişleri Bakanı'na Gazze protestosu kamerada Yağmur ve kar yağışı haftasonu molasına giriyor Yağmur ve kar yağışı haftasonu molasına giriyor ''Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü, bırakacağım'' ''Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü, bırakacağım''
Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü İlkokul öğretmeninden öğrencisine 9 yıl süren istismar: Hamile kaldı! İlkokul öğretmeninden öğrencisine 9 yıl süren istismar: Hamile kaldı! Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi