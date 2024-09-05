Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario’dan kupa açıklaması

Beşiktaş’ın yeni transferi Joao Mario, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Benfica'dan kiraladığı Joao Mario, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la birlikte siyah-beyazlı takımın sezona harika başladığını söyledi.

Joao Mario, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“HARİKA TARAFTARLAR VAR”

Joao Mario, siyah-beyazlı kulübün her yerde tanındığını belirterek, "Harika taraftarlarımız var. Arkadaşlarım Rafa Silva ve Gedson Fernandes de burada. Ayrıca önceki kulübüm Benfica'nın simgesi de kartaldı. Böylece her şey benim için çok netti." ifadelerini kullandı.

“KUPALAR KAZANABİLİRİZ”

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Portekizli orta saha, "Buraya gelmek istedim çünkü bir değişiklik arıyordum. Beşiktaş, en başından beri çok netti. Kupalar kazanabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başlamak için heyecanlıyım." diye konuştu.

“BU ŞEKİLDE İKNA OLDUM”

Beşiktaş'a transfer olmasında Rafa Silva'nın etkisinin olduğunu vurgulayan Mario, "Rafa Silva ile birçok maça çıktım ve gerçekten o benim iyi bir arkadaşım. O oynuyor diye tüm maçlarını izliyordum. Dolayısıyla bu sezon Beşiktaş'ı izlemeye başladım. İlk andan itibaren de bu takıma katılmak istediğime ikna oldum." şeklinde konuştu.

“SEZONA HARİKA BAŞLADI”

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la ilgili görüşlerini dile getiren Mario, "Onu futbolculuk yıllarından tanıyorum. Gerçekten harika bir futbolcuydu. Sezona harika başladı ve burada muazzam işler yapıyor. Bu yüzden onun benimle ilgili fikirlerini duyacağım için heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.