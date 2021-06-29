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  5. Beşiktaş'ın yeni transferi taraftara müjdeyi verdi

Beşiktaş'ın yeni transferi taraftara müjdeyi verdi

Beşiktaş'ın yeni transferi taraftara müjdeyi verdi

Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Salih Uçan, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Tivibu Spor'a açıklamalarda bulunan Salih Uçan'dan transfer itirafı geldi.

Genç oyuncu, Beşiktaş işe prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

"Transfer sürecimde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi oldu." diyen Salih Uçan, "Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor, %100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı" dedi.

Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini söyleyen başarılı oyuncu, "Alanya'da herkes iyi bahsetti. İnşallah fikirlerimiz uyuşur ve güzel birliktelik olur. Beni en çok Beşiktaş istedi. 'Salih'e ihtiyacımız var' dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken" şeklinde konuştu.

 

Etiketler Beşiktaş Açıklama Anlaşma Transfer Beşiktaş
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