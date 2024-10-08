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Beşiktaşlı futbolcudan emeklilik kararı: Milli takımı bıraktı

Beşiktaşlı futbolcudan emeklilik kararı: Milli takımı bıraktı
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Beşiktaş'ın Libyalı oyuncusu Al-Musrati, derin bir düşünce ve istişareden sonra uluslararası futboldan emekli olmaya karar verdiğini açıkladı.

Önceki günlerde 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya'ın oynayacağı 2 maç öncesi milli takımından ailevi sebepler nedeniyle affını isteyen Al-Musrati'den yeni bir karar geldi.

Daha önce de kamplardaki yorgunluk nedeniyle kadroya katılmayan Al-Musrati milli takımdan emekli olmaya karar verdiğini açıkladı. Al-Ahrar isimli televizyon kanalına konuşan Al-Musrati emeklilik kararının nedenlerini açıklarken, federasyonu yerden yere vurdu.

Beşiktaşlı futbolcudan emeklilik kararı: Milli takımı bıraktı - Resim : 1

"BENİM KONTROLÜM DIŞINDA"

Musrati, "Derin bir düşünce ve istişareden sonra uluslararası futboldan emekli olmaya karar verdim. Bundan pişmanım ama bu benim kontrolüm dışında. Çünkü koşullar hiç de uygun değil. Ülkeme ve halkıma bir şeyler vermek istedim" ifadelerini kullandı.

Kamp koşullarının uygun olmadığını ve milli takıma gelenleri hiç tanımadığını söyleyen Al- Musrati, "Her kampta yeni yüzler bizi şaşırtıyor. Bazen uçakta bize 20 arkadaş eşlik ediyor ve bunların dörtte üçünü tanımıyoruz ve takımdaki rollerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Örneğin 2019 Afrika Kupası elemelerindeki Nijerya maçında olanları hatırlıyorum. O gün özel bir uçakla seyahat etmiştik ve otele vardığımızda koşulların rahatsız olduğunu görünce şok olmuştuk. Çünkü kaldığımız yerde inşaat ve bakım çalışmaları yapılıyordu" sözlerini sarf etti.

Cumhuriyet

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş al musrati Al-Musrati' milli takım
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