Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi başlıyor

Beşiktaş'ın efsanesi ve 2 kupalı eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la anlaştığı resmi açıklamanın her an gelebileceği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı ekibin başında olacağı ilk maç da belli oldu...

Beşiktaş’ta başkanlık seçiminin ardından gözler teknik direktör konusuna doğal olarak da Sergen Yalçın'a çevrilmiş durumda... Edinilen bilgilere göre Sergen Yalçın için geri sayım başladı. Sergen Yalçın ile Beşiktaş prensipte el sıkıştı ve tüm şartlarda anlaşma sağlandı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş’ın 11 Ocak’ta kendi evi olan Tüpraş Stadı’nda Bodrum FK’yi ağırlayacağı maçta takımın başındaki yerini alması bekleniyor.