Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon başından beri eleştirilerin hedefi olan Teknik Direktör Abdullah Avcı ile dün bir araya geldi. Kötü sonuçlar sonrası yolların ayrılması kesin gözüyle bakılan Abdullah Avcı ile ilgili siyah beyazlı yönetimin kararı ise belli oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın görevine son verildi. Bugün yapılan toplantı sonucunda Beşiktaş kulübü Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz."

Toplantıya katılan takım kaptanları yönetimle sorunları tartışırken Ahmet Nur Çebi oyunculara şubat ayının başında maaşlarının ödeneceği sözünü verdi. Kaptanlar ise Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında üç puan taahhüt etti. Öte yandan takımda bazı isimlerin kadro dışı bırakılacağı yönünde çıkan iddialar da gerçeğe dönüşmedi. Siyah-beyazlılarda henüz kulüpten resmi açıklama gelmezken bir kadro dışı kararı da alınmadı.