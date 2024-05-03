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Beşiktaş'ta Arthur Masuaku kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku kadrodan çıkarıldı
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Beşiktaş, sakatlığı nedeniyle Arthur Masuaku'nun Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş, dün yapılan son antrenmanın ardından diz kapağı altı yağ dokuda ödem tespit edilen Arthur Masuaku'nun Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku’nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

DHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Çaykur Rizespor Arthur Masuaku
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