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  5. Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listesi belli oldu
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Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak seçim öncesi başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdar Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Beşiktaş’ta, 29 Aralık Pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdar Adalı yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na verdi.

Başkan adayı Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil
Sancer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Onur Göçmez
Deniz Güven
Aslı Üstünkaya
Mete Vardar
Adnan Sertaç Yazar

Yedek
Sedat Seymen Akçadağ
Ömer Küçük
Önder Yiğit
Abdurrahman Yiğittekin

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

Asıl
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
Orhan Özalp
Mustafa Mollaoğlu
Uğur Fora
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Levent Ağan

Yedek
Toygun Batallı
Esra Sayın
İbrahim Sağlam
Görkem Bilgi
Selahattin Solmaz

İHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Hüseyin Yücel yönetim kurulu listesi
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