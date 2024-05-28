Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
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Beşiktaş'ta devre arasında Nottingham Forest'den kiralanan Joe Worrall ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş'ın sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Joe Worrall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlılara veda etti.
27 yaşındaki İngiliz stoper Worrall, "Teşekkürler Beşiktaş, burada harika anılar biriktirdim" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta forma giyen Worrall, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Nottingham Forest'la sözleşmesi 2026 yılında kadar devam eden Worrall geçen sezon İngiliz ekibinde 9 maçta görev almıştı.
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