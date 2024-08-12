Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Beşiktaş, İspanyol stoperi Francisco Montero ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş, Francisco Montero'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Javi Montero'nun yeni adresi belli oldu. İspanya 2. Lig ekibi Racing de Santander, Javi Montero'nun transferi için kulübü Beşiktaş ve İspanyol stoper ile anlaştı.

25 yaşındaki stoper, Beşiktaş formasıyla 46 maçta forma giyerken 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.