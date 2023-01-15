Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Wout Weghorst'un sözleşmesini fesheden Beşiktaş, Francisco Montero'yu da Alman ekibi Hamburg'a kiraladı.

Beşiktaş, profesyonel futbolcu Francisco Montero'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne geçici transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."