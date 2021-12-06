Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş, yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Borussia Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a konuk olacak Beşiktaş'ta Miralem Pjanic şoku yaşanıyor.
Siyah-beyazlı kulüp, yıldız oyuncunun üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Beşiktaş, "Futbolcumuz Miralem Pjanic’de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
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