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  5. Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim özel uçakla Katar'dan Türkiye'ye döndü

Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim özel uçakla Katar'dan Türkiye'ye döndü

Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim özel uçakla Katar'dan Türkiye'ye döndü

Katar'ın başkenti Doha'da, Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş'lı futbolcu Rachid Ghezzal ve bir kulüp personeli ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Katar'ın başkenti Doha'da bugün TSİ 20.45'te oynanacak maç öncesi Beşiktaş'ın kafilesinde yer alan oyunculardan Ghezzal ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kafile Doha'ya indiğinde Katar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından otelde yapılan testler sonucu Rachid Ghezzal'da pozitif bulgulara rastlandı. Mehmet Topal'ın da semptomlarının artması üzerine tecrübeli futbolcu takımdan izole edildi.

Ghezzal ve kulüp çalışanı için giden TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçak Katar'dan saat 00.00 sıralarında havalandı.

Ghezzal ve kulüp personelinin de içinde bulunduğu uçak sabah 06.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Uçaktan alınan Ghezzal ve kulüp personeli, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Etiketler Ghezzal koronavirüs testi koronavirüs özel uçak
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