Beşiktaş’ta Caner Erkin alarmı !

Beşiktaşlı futbolcular sezonun geride kalan 7 haftasında 20 sarı kart ve 4 kırmızı kart görürken, hırçınlık konusunda öne çıkan isimlerden biri Caner Erkin oldu.

29 yaşındaki sol bek oynadığı son 9 maçın 6’sında kart gördü. Süper Lig’deki son dört maçta 3 sarı karta ulaşan Caner, Gençlerbirliği maçı öncesinde ceza sınırına geldi. Deneyimli futbolcu başkentte de sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Tecrübeli sol bek aynı tehlikeyi Şampiyonlar Ligi’nde de yaşıyor. Porto deplasmanında ve Vodafone Park’taki Leipzig maçında sarı kart gören Caner Erkin, salı günü oynanacak Monaco maçına ceza sınırında çıkacak. Caner Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Monaco ile İstanbul’da yapılacak karşılaşmada oynayamama riski ile karşı karşıya.

Caner Erkin, A Milli Takım’ın 3-0 kaybettiği İzlanda maçında da sarı kart görmüş ve Finlandiya deplasmanında forma giyememişti.