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Beşiktaş'ta çifte şok: Önce Mert Günok, şimdi de Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ta çifte şok: Önce Mert Günok, şimdi de Ersin Destanoğlu
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Gaziantep FK maçına 1 gün kala Beşiktaş’ta Mert Günok’tan sonra Ersin Destanoğlu da sakatlandı.

Beşiktaş Kulübü, kaleci Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçında görev alan Ersin Destanoğlu'nun da sakatlandığını açıkladı.

Süper Lig 8. haftasında 6 Ekim Pazar akşamı Gaziantep FK'ye konuk olacak Beşiktaş'ta kaleci krizi yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde kaleye geçemeyen Mert Günok'un yerine görev alan Ersin Destanoğlu'nun da sakatlandığı öğrenildi.

Sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen 23 yaşındaki kalecinin en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Destanoğlu, 3-1 kaybedilen Frankfurt maçında siyah beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edilmişti.

Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Mert Günok'un, Gaziantep FK maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferber oldu. Deneyimli kaleci, takımla birlikte son antrenmanda yer aldıktan sonra Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edildi.

Siyah-beyazlı ekibin kaleci rotasyonunda Mert Günok'un yanı sıra, ve genç file bekçileri Göktuğ Baytekin ile Emir Yaşar da yer alıyor.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

 

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Ersin Destanoğlu mert günok kaleci
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