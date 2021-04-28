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Beşiktaş'ta Cyle Larin bilmecesi

Bu akşam 20:30'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, sakatlıktan dönen Cyle Larin'i ilk 11'e alıp almama konusunda düşünceli.

Beşiktaş’ta teknik heyet, Cyle Larin’i Çaykur Rizespor’a karşı ilk 11’de oynatma konusunda kararsız. Sivasspor maçında sakatlık geçiren ve bir süre takımdan ayrı çalışan Kanadalı golcü, Rize kafilesine dahil edildi ancak maça yedek olarak başlama ihtimali yüksek. Sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen ve bu yüzden Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen Cyle Larin, Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla beraber çalıştı.

YALÇIN, GÖKHAN TÖRE'DEN MEMNUN

Beşiktaş’ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın, Kanadalı yıldızı hamle oyuncusu olarak yedek soyundurması halinde Aboubakar ve Cenk Tosun’un da yokluğunda, orta saha ve hücum hattında N’Koudou-Ljajic-Atiba-Ghezzal-Gökhan Töre beşlisini kullanacak. Sergen Yalçın'ın, Hes Kablo Kayserispor maçında 90 dakika süre verdiği Gökhan Töre'nin performansından memnun olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra Aboubakar ve Cenk Tosun’un dışında Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic’in de sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Beşiktaş’ta Valentin Rosier ve Necip Uysal da sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almıyor.

Bu sezon Aboubakar ile birlikte Beşiktaş’ın gol yükünü sırtlayan Larin, Süper Lig’de şimdiye kadar çıktığı 39 maçta 19 gol attı, 4 de asist üretti.  

 

Etiketler Beşiktaş Cyle Larin beşiktaş sergen yalçın
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