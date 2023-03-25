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Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Resmi açıklama geldi
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Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Dele Alli şoku yaşanıyor. Şenol Güneş'in kadroda istemediği yıldız isim Dele Alli'nin sağ uyluk adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılar, sakatlığı bulunan Dele Alli'de yapılan MR görüntülenmesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Etiketler Beşiktaş Dele Alli beşiktaş sakatlık derbi
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