Beşiktaş'ta deprem: 2 oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kulüpten ayrılmayı reddeden Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmeleri feshedildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlı ekip, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl ve Onur Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra, Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in de sözleşmelerini feshetti.

Geçtiğimiz sezon Milan'dan transfer edilen Rebic, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Hırvat oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta sadece 1 gol atarken, 4 asist yaptı.

Geçen sezonu kiralık olarak Sarajevo'da geçiren Hasiç ise Beşiktaş'ta forma giydiği 13 maçta 2 gol kaydetti.

Beşiktaş, takımdan gönderilecek diğer oyuncular için de yoğun bir çalışma yürütüyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Jean Onana için Lecce'nin devrede olduğu ve Kamerunlu oyuncu için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.