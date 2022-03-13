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  5. Beşiktaş’ta derbi depremi! 6 isim Galatasaray derbisinde yok

Beşiktaş’ta derbi depremi! 6 isim Galatasaray derbisinde yok

Beşiktaş’ta derbi depremi! 6 isim Galatasaray derbisinde yok

Süper Lig'de haftanın kapanışında oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’a konuk olacak olan Beşiktaş’ın maç kadrosu açıklandı.

Siyah – beyazlıların kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N’Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı.

Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.

Beşiktaş’ın Galatasaray maçı kadrosu şu şekilde;

beşiktaş galatasaray kamp kadrosu

Etiketler Beşiktaş beşiktaş eksikler 6 eksik galatasaray kamp kadrosu kadro
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