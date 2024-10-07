Beşiktaş'ta dikkat çeken Semih Kılıçsoy istatistiği

Beşiktaş'ta son maçlarda yedek kalan Semih Kılıçsoy'un sahada olduğu süre boyunca etrafındaki oyuncuların da skor katkılarını etkilediği ortaya çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılarda yedek soyunan ve süre bulamayan Semih Kılıçsoy'un ilginç istatistiği ise dikkat çekti.

IMMOBİLE, SEMİH VARKEN ATIYOR

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, attığı 11 golün 8'ini Semih Kılıçsoy sahadayken kaydetti.

RAFA SILVA'YI DA ETKİLİYOR

Öte yandan Rafa Silva'nın ise skor katkısı yaptığı 4 maçın 3'ünde yine Semih Kılıçsoy sahada yer alıyordu.

Portekizli yıldız, son 7 maçtır skor katkısı veremezken, Semih Kılıçsoy ise Beşiktaş formasıyla son 7 maça yedek olarak başladı.

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