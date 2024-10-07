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Beşiktaş'ta dikkat çeken Semih Kılıçsoy istatistiği

Beşiktaş'ta dikkat çeken Semih Kılıçsoy istatistiği
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Beşiktaş'ta son maçlarda yedek kalan Semih Kılıçsoy'un sahada olduğu süre boyunca etrafındaki oyuncuların da skor katkılarını etkilediği ortaya çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılarda yedek soyunan ve süre bulamayan Semih Kılıçsoy'un ilginç istatistiği ise dikkat çekti.

Beşiktaş'ta dikkat çeken Semih Kılıçsoy istatistiği - Resim : 1

IMMOBİLE, SEMİH VARKEN ATIYOR

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, attığı 11 golün 8'ini Semih Kılıçsoy sahadayken kaydetti.

Beşiktaş'ta dikkat çeken Semih Kılıçsoy istatistiği - Resim : 2

RAFA SILVA'YI DA ETKİLİYOR

Öte yandan Rafa Silva'nın ise skor katkısı yaptığı 4 maçın 3'ünde yine Semih Kılıçsoy sahada yer alıyordu.

Portekizli yıldız, son 7 maçtır skor katkısı veremezken, Semih Kılıçsoy ise Beşiktaş formasıyla son 7 maça yedek olarak başladı.  

NTVSpor

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş semih kılıçsoy Beşiktaş istatistik
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