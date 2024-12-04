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Beşiktaş'ta erken seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta erken seçim tarihi belli oldu
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Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Aralık 2024 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Aralık'ta yapılacağı bildirildi. 

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.”

 

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş erken seçim genel kurul
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