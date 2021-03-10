Beşiktaş'ta Gökhan Töre'den kötü haber

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Gökhan Töre'nin MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."