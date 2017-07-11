Beşiktaş'ta hedef Luis Nani !

Beşiktaş transferde konsantrasyonunu tamamen forvete yöneltmişti. Ancak Gökhan Töre'nin önceki günkü idmanda yaşadığı sakatlık planların değişmesine neden oldu. Kartal, Babel ve Quaresma'nın yükünü omuzlayacak yeni bir kanat oyuncusu arayışına girdi. Beşiktaş'ın gündeminde 5 isim var. Bunlardan birisi de oldukça tanıdık: Eski Fenerbahçeli Nani. İspanyol basını bu iddiasını sık sık dile getirirken yönetim de tıpkı Pepe transferinde olduğu gibi devreye Ricardo Quaresma'yı soktu. Q7, Milli Takım'dan yakın arkadaşı olan Nani'ye durumunu sordu. Valencia'da mutsuz olduğu bilinen 30 yaşındaki yıldız da Pepe ve Quaresma ile birlikte Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermekten dolayı mutlu olacağı cevabını verdi.

LENS BEKLEMEDE KALDI

Luis Nani, Fenerbahçe'den Valencia'ya geçerken 2019 yılına kadar kontrat imzalamıştı. Sözleşmesinde son senesinde olmaması Beşiktaş için şu aşamada avantaj çünkü siyah-beyazlı yönetim, Portekizli yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı düşünüyor.

İstanbul'da Fenerbahçe ile 1 yıl yaşayan Nani'nin yakın arkadaşlarının oynadığı Beşiktaş'ı sıcak bakması başkan Fikret Orman ve yönetiminin elini güçlendiriyor. Jeremain Lens için de fırsat kollanıyor ancak Sunderland'in yüksek bonservis bedeli istemesi sebebiyle Hollandalı yıldız şimdilik beklemede.

ŞENOL GÜNEŞ'İN TERCİHİ YERLİ

Beşiktaş, Luis Nani gibi flaş bir ismi kiralık olarak kadroya katmayı planlarken, teknik direktör Şenol Güneş, UEFA ve TFF'ye vereceği listeleri de düşünerek yerli bir isme daha sıcak bakıyor. Deneyimli hoca dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Volkan Şen ve Yusuf Erdoğan'ın adını verdi. Volkan'ın eski bir Fenerbahçeli olması ve camiada pek sıcak bakılmaması sorun. Yusuf daha kuvvetli ihtimal olarak görülüyor...

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