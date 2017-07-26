Beşiktaş'ta hedef Miranda

Beşiktaş, Marcelo'yu Lyon'a gönderdikten sonra savunmasına takviye yapmak için forvet transferini tamamlamayı bekliyor. Mangala'nın şartlarının ağır olması üzerine Kartal, Inter'de forma giyen Miranda'ya yönelecek.



Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kartal, Marcelo'yu Lyon'a göndermesiyle o bölge için takviye yapmayı planlıyor. Real Madrid'den transfer ettiği Pepe'nin yanına partner arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın 1 numaralı adayı Eliaquim Mangala'ydı. Ancak Fransız stoperin şartlarının ağır ve taliplerinin çok olması yönetimin bu transferden vazgeçmesine neden oldu.

Siyah beyazlıların, listenin ilk sırasına Inter'ın 32 yaşındaki Brezilyalısı Joao Miranda'yı koydukları öğrenildi. Yönetimin, golcü sorununu çözdükten sonra tecrübeli oyuncu için nabız yoklayacağı ve maliyet araştırması yapacağı bildirildi.

Sabah