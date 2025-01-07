Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel istifa etti

Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ettiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Sn. HüseyinYÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."