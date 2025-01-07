Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel istifa etti
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Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ettiğini açıkladı.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Sn. HüseyinYÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."
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