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Beşiktaş'ta Hutchinson depremi

Beşiktaş'ta Hutchinson depremi

Beşiktaş, Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'ın lisansını askıya alacak.

Transfer döneminin ardından Beşiktaş yönetimi, yabancı sayısının fazlalığından dolayı Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini dondurma kararı aldı.

beIN Sports'un haberine göre; kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan ve yabancı sınırı gereği 1 futbolcusunu kadroya kaydettiremeyecek olan Beşiktaş, 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson 'ın sözleşmesini dondurma kararı aldı.

Son olarak Southampton'dan Nathan Redmond'u kadrosuna katan ve 15 yabancıya ulaşan Beşiktaş'ın Tyler Boyd ile Atiba Hutchinson arasından Kanadalı oyununun sözleşmesini dondurma kararı aldığı ifade edildi.

Beşiktaş'taki 10. sezonunu yaşayan 39 yaşındaki Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı formayla çıktığı 326 maçta 26 gol 23 asistlik katkı sağlamıştı.

Etiketler Beşiktaş Hutchinson Atiba Hutchinson Beşiktaş
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