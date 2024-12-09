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Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı belli oldu

Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı belli oldu
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Serdar Adalı, Beşiktaş'ın 29 Aralık'ta yapılacak seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ta yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Adalı'nın açıklaması şu şekilde:

"Büyük Beşiktaş camiası... Beşiktaşımızın son günlerde kamuoyu önünde maruz bırakıldığı durum ile karşılıklı olarak yapılan tüm suçlamalar; 121 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir.

Türk sporunun öncüsü, gözbebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.

Serdar Adalı, Beşiktaş'ın 29 Aralık'ta yapılacak seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Üstelik Beşiktaşımıza bugünleri yaşatanlar; "Biz beceremedik, özür dileriz" demek yerine bu yüce makama aday olmakta, son 1 senenin ödülünü bekler gibi Beşiktaşımızda göreve talip olmaktadırlar.

Sorumlular, önce yapılanların hesabını vermelidir.

Unutmayınız ki problemi, o problemi yaratanlarla çözemezsiniz!

Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım.

Beşiktaşımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım.

Aslolan Beşiktaş'tır,"

HÜSEYİN YÜCEL DE AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş'ın mevcut başkanı Hüseyin Yücel de başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş serdar adalı başkanlık aday
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