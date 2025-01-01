Beşiktaş'ta istifa

Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul istifa etti.

Beşiktaş, yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'un istifa ettiğini KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Muharrem Kaan ŞAKUL, yönetim kurulu üyeliği görevinden 31.12.2024 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir." denildi.