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Beşiktaş'ta Kaan Şakul istifa etti, soluğu mahkemede alacak

Beşiktaş'ta Kaan Şakul istifa etti, soluğu mahkemede alacak
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Beşiktaş'ta yaşanan kaosta hakkında basında pek çok suçlama yer alan Genel Sekreteri Kaan Şakul görevinden istifa etti. Şakul hakkındaki tüm iddialar için hukuki süreç başlattığını ve detayları paylaşacağını belirtti.

Beşiktaş Kulübünde Kaan Şakul, genel sekreterlik görevinden istifa kararı aldı. Şakul, yaptığı yazılı açıklamada, genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini belirterek, yönetim kurulu üyeliğini ise olağanüstü seçimli genel kurula kadar sürdüreceğini kaydetti.

Kaan Şakul, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerimi sonlandırarak, göreve başladığım ilk gündeki konumum olan yönetim kurulu üyeliğime, Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel'in teveccühü ve kendisine verdiğim söz doğrultusunda seçime kadar devam edeceğimi bildirmek isterim. Şahsıma yönelik çeşitli mecralarda sistematik olarak sürdürülen asılsız iddialar ve karalama kampanyasıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı ve bu konuda asla geri adım atmayarak, detaylı bir açıklamayı yakın zamanda ulusal bir televizyon kanalında paylaşacağımı da ayrıca belirtmek isterim."

 

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş kaan şakul istifa istifa etti
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