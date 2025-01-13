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Beşiktaş'ta Mert Günok gelişmesi

Beşiktaş'ta Mert Günok gelişmesi
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Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Günok'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının dışında kalan Beşiktaş’ta teknik direktör konusunda çalışmalar devam ederken, yönetim bir yandan da iç transferde adımlar atıyor. Yeni başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, hem sahada gösterdiği performans hem de saha dışındaki duruşuyla örnek isimlerden birisi olan Mert Günok’un sözleşmesini uzatmak istiyor.

Takım kaptanlarından 35 yaşındaki Mert Günok, sahada gösterdiği performansla da takımın ayakta kalan isimlerinden oldu. Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 2 maçtan 4 puanla ayrılırken, Mert Günok’un iyi performansı bunda etkili oldu. Tecrübeli file bekçisi, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta yaptığı 5 kurtarışla, mağlubiyetin önüne geçmeyi başardı. Cumartesi günü 2-1 kazanılan Bodrum FK maçında da 4 kurtarış yapan Mert Günok, 3 maçlık galibiyet hasretinin sona ermesinde de önemli rol oynadı. 35 yaşındaki milli kaleci, kupada 1-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında da 4 kritik kurtarışa imza atmıştı. Siyah-beyazlı yönetimin takım kaptanlarından olan Mert Günok ile sezon sonuna kalmadan yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

ERSİN’İN AYRILMA İHTİMALİ GÜNDEMDE

Siyah-beyazlı ekibin ikinci kalecisi Ersin Destanoğlu’nun ise takımdan ayrılması gündemde. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Championship ekiplerinden Watford, 24 yaşındaki file bekçisini, zorunlu satın alma bedeliyle sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ersin için İngiliz ekibinin koydurmak istediği zorunlu satın alma opsiyonu ise 1,5 milyon Euro.

DHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş mert günok sözleşme transfer
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