  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşiktaş'ta Milot Rashica şoku

Beşiktaş'ta Milot Rashica şoku

Beşiktaş'ta Milot Rashica şoku
Güncelleme:

Beşiktaş, bugün yapılan antrenmanda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bırakan Milot Rashica'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milot Rashica’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

DHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Milot Rashica sakatlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alacak Aleyna Tilki sosyal medyadan iş ilanı verdi Aleyna Tilki sosyal medyadan iş ilanı verdi Ankaralı Turgut'un vasiyeti yürek dağladı Ankaralı Turgut'un vasiyeti yürek dağladı Esad'ın askerlerinin akıbeti belli oldu Esad'ın askerlerinin akıbeti belli oldu Şam'da tüyler ürperten görüntüler Şam'da tüyler ürperten görüntüler Çanakkale'de 5 bacaklı kuzu doğdu Çanakkale'de 5 bacaklı kuzu doğdu İş yerinde sakladığı 1 milyon TL alev alev yandı İş yerinde sakladığı 1 milyon TL alev alev yandı İstanbul'da yolcu minibüsü alev topuna döndü İstanbul'da yolcu minibüsü alev topuna döndü Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı 16 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran yaşlı adamı öldürdü 16 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran yaşlı adamı öldürdü
Buda'nın eli, havyar limonu... Burası Türkiye'nin en sıra dışı bahçesi Buda'nın eli, havyar limonu... Burası Türkiye'nin en sıra dışı bahçesi 'Engelliyim, gidecek yerim yok'' dedi, 1 gün sonra sokakta ölü bulundu 'Engelliyim, gidecek yerim yok'' dedi, 1 gün sonra sokakta ölü bulundu Bu şifreleri kullanıyorsanız dikkat: Kartınız bloke edilebilir Bu şifreleri kullanıyorsanız dikkat: Kartınız bloke edilebilir Simpsonlar'dan ekonomik çöküş kehaneti Simpsonlar'dan ekonomik çöküş kehaneti En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'nin masasındaki rakam ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'nin masasındaki rakam ortaya çıktı Esad'ın banka hesabından milyonlarca dolar çıktı Esad'ın banka hesabından milyonlarca dolar çıktı Suriye'de şimdi ne olacak? Bakan Güler'den PKK/YPG açıklaması Suriye'de şimdi ne olacak? Bakan Güler'den PKK/YPG açıklaması