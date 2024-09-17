  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşiktaş'ta Muçi'ye rekor teklif

Beşiktaş'ta Muçi'ye rekor teklif

Beşiktaş'ta Muçi'ye rekor teklif
Güncelleme:

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Beşiktaş'ta ilk 11'de forma şansı bulamayan Muçi için Aston Villa'nın 13 milyon poundluk bir teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Joao Mario transferinin ardından yedek kulübesine geçen Muçi'nin bu saatten sonra ilk 11'de oynaması zor görünüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon Euro bedelle transfer edilen Muçi, beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

Beşiktaş'ta Muçi'ye rekor teklif - Resim : 113 MİLYON POUND

İngiliz medyasında yer alan habere göre; Aston Villa'nın Muçi için 13 milyon poundluk bir teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Muçi'ye rekor teklif - Resim : 2BEŞİKTAŞ KABUL EDECEK

Yapılan transferlerin ardından kadro planlamasının dışında kalan Muçi'ye gelebilecek 10 milyon euro üstü teklifleri kabul etme kararı alan siyah-beyazlılar, genç oyuncudan zarar etmeden elden çıkartacak.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş Muçi Muçi transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı KRT TV canlı yayınında ''yırtık don'' kavgası KRT TV canlı yayınında ''yırtık don'' kavgası Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak
İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber En başarılı kadın belediye başkanları anketi sonuçlandı En başarılı kadın belediye başkanları anketi sonuçlandı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada