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Beşiktaş'ta Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi

Beşiktaş'ta Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi
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Beşiktaş'ta Samet Aybaba ile Friedel'in görevden alınmasının ardından kulübün Asbaşkanı Onur Göçmez de görevinden istifa etti. Ancak yönetim Göçmez'in istifasını kabul etmedi.

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti.

Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.

İstifası kabul edilmedi

Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu istifayı kabul etmezken, yapılan görüşmelerin ardından Onur Göçmez'in ikna edildiği ve istifasını geri çektiği açıklandı.

 

Etiketler Beşiktaş onur göçmez istifa Beşiktaş beşiktaş'ta istifa Asbaşkan
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