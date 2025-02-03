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Beşiktaş'ta peş peşe ayrılıklar

Beşiktaş'ta peş peşe ayrılıklar
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Beşiktaş'ta Can Keleş'in ardından iki ayrılık daha gerçekleşti. Cher Ndour'un sözleşmesi feshedilirken, Al Musrati Monaco'ya kiralandı.

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Cher Ndour ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cher Ndour’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

AL MUSRATİ MONACO'DA

Siyah beyazlıların Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati sezonun geri kalanını Ligue 1 ekibi Monaco'da geçirecek.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri yer aldı.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş'ta 25 maça çıktı ve 2 gol attı.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş can keleş al musrati Monaco
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