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Beşiktaş'ta Pjanic depremi! Kötü haber geldi

Beşiktaş'ta Pjanic depremi! Kötü haber geldi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, ülkesinin basınına verdiği röportajda 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın sakat oyuncular listesinde bulunan Miralem Pjanic, ülkesinin basınına verdiği demeçte yeşil sahalara dönüş süreciyle alakalı tarih verdi.

Durumunun beklenenden daha ciddi olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, "Yapılan tetkikler, sakatlığımın biraz daha ciddi olduğunu gösteriyor. Büyük ihtimalle 3 hafta oynayamayacağım. Doktorun ne diyeceğini göreceğiz." dedi.

Beşiktaş ile Ajax deplasmanına gitmeyen Miralem Pjanic ayrıca Ekim ayında Bosna Hersek'in Kazakistan (9 Ekim) ile Ukrayna (12 Ekim) ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş Miralem Pjanic sakat sakatlık
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