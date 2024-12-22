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Beşiktaş'ta seçim tarihi netleşti

Beşiktaş'ta seçim tarihi netleşti
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Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık Pazar günü yapılacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada bugün yapılması planlanan ancak yeterli çoğunluğun sağlanamadığı olağanüstü seçimli genel kurulun 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacağı ilan edilmişti. Bugün çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır. Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

BAŞKANLIK İÇİN İKİ ADAY

Beşiktaş'ta gelecek hafta yapılacak seçimde ilk olarak toplantı başkanlık divanını seçimi yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başkan adayları konuşmalarını gerçekleştirecek. Başkan ve yönetim kurulunun seçiminin ardından genel kurul tamamlanacak.

Beşiktaş'ta başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışacak.

 

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş seçim Serdal Adalı Hüseyin Yücel
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