Beşiktaş'ta seçim tarihi öne çekildi
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Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın görevini bırakmasının ardından Mayıs 2025'te yapılması planlanan seçimin aralık ayında yapılmasına karar verildi.
Beşiktaş'ta sular durulmuyor.
Siyah beyazlılar, olağanüstü kongreye gidecek. Beşiktaş, 29 Aralık'ta yeni başkanını seçecek.
Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısının Mayıs 2025'te yapılması bekleniyordu.
TOPRAKTEPE İLE KONGREYE KADAR DEVAM
Giovanni van Bronckhorst'un ardından takımın başına getirilen Serdar Topraktepe kongreye kadar takımın başında olacak.
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